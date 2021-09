Biélorussie - Belgique: première grosse occasion pour Batshuayi! (Direct, 0-0)

Après un résultat favorable mais hésitant défensivement contre l'Estonie (2-5), la Belgique s'est rassurée contre la République Tchèque (3-0). Grâce notamment à ses stars avec un Courtois de gala, un Lukaku centenaire/buteur et un Eden Hazard retrouvé. Problème: les deux premiers ne sont pas là. D'autant plus que Roberto Martinez a également renvoyé Carrasco à l'Atletico et Axel Witsel à Dortmund. Ce qui signifie que les Diables vont jouer avec un onze largement remanié.

Plus que jamais, il faudra se méfier de ce déplacement délocalisé à Kazan. Tout d'abord parce que les Diables ne sont pas au complet. Ensuite car les Biélorusses ont posé des problèmes aux Tchèques et Gallois. Les premiers ont remporté le duel 0-1 tandis que les seconds ont gagné à la dernière minute grâce à un triplé de Gareth Bale (2-3). La raclée 8-0 obtenue à Louvain en mars risque donc d'être un lointain souvenir pour les hommes de Roberto Martinez.

Au classement aussi, les Diables doivent se méfier. Car s'ils ont distancé les Tchèques à six points, les Gallois se situent eux à sept longueurs avec... deux matchs de moins. Et qu'un certain Pays de Galles - Belgique se profile en novembre à Cardiff. Les Diables ne peuvent donc pas se permettre de laisser des points en route.

Compo des Diables: Casteels, Alderweireld, Boyata, Denayer, Saelemaekers, Castagne, Tielemans, Praet, Trossard, Lukebakio, Batshuayi.