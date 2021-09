Avec Fall et Bedia, sans Ilaimaharitra: suivez La Gantoise-Charleroi en direct dès 16h

Vainqueurs du Beerschot avant la trêve, après quatre nuls consécutifs, les Zèbres voudront reprendre la saison sur les mêmes bases. Ce qui leur permettrait de faire un joli bond au classement de cette Jupiler League.



Ilaimaharitra est de retour et apte pour ce match mais il prend place sur le banc. Knezevic et Zaroury ne sont pas guéris. Rentré vendredi soir en Belgique, Nicholson est repris mais débutera sur le banc. Bedia le remplace, et Fall reçoit également sa chance. Les nouveaux Desprez, Bessilé et Ozornwafor fêtent leur première sélection, tout comme le jeune attaquant Fabio Ferraro (19 ans).



Du côté des Buffalos,Vanhaezebrouck est privé de son capitaine Odjidja et de Hjulsager. De retour, Bezus devrait être titulaire tandis que Bruno est incertain.



Le onze de Charleroi: Koffi, Van Cleemput, Andreou, Wasinski, Morioka, Kayembe, Tchatchoua, Fall, Zorgane, Bedia, Gholizadeh.





