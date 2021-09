Amallah ouvre le score sur penalty: Seraing-Standard 0-1 (DIRECT)

Le (très) court déplacement du Standard à Seraing, ce dimanche, risque de conditionner la suite d'un mois de septembre qui pourrait être crucial. Les Rouches doivent se racheter après l'humiliante défaite concédée à l'Union avant la trêve, sans quoi ils auront déjà perdu tout le bénéfice des trois victoires arrachées face au Beerschot, Ostende et Zulte en début de saison.



Pour s'accrocher au bon wagon, Mbaye Leye devra toutefois composer sans Kostas Laifis qui n'est pas rétabli de sa blessure au quadriceps. Aron Dönnum est rentré malade de son périple en Norvège avec l'équipe nationale et est absent. Dragus, lui, est bien sur le banc. Tout comme Rafia et Raskin, qui étaient attendus dans le onze de base. La nouvelle recrue Nkounkou intègre directement le onze de base.



Du côté de Seraing, Mikautadze est prêt à disputer le 1er match de sa saison, mais le buteur va démarrer sur le banc, pour ne pas toucher à un effectif qui a donné satisfaction lors des deux derniers matchs. Quant à Sanogo, de retour sur le banc à Eupen, il est à nouveau sur la touche. Del Fabro, victime d'une fracture du nez cette semaine, pourrait jouer, mais avec un masque.



Le onze de Seraing: Dietsch, Sambu, Faye, Boulenger, Poaty, Nadrani, Cissé, Maziz, Jallow, Kilota, Marius.

Le onze du Standard: Bodart, Gavory, Al Dakhil, Sissako, Siquet, Peeters, Bastien, Nkounkou, Amallah, Muleka, Klauss.