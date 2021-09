Belges à l'étranger: Denayer buteur, Saelemaekers au centre d'un incident avec l'entraîneur de la Lazio (VIDEOS)

EN ITALIE

L'AC Milan aligne une troisième victoire, Saelemaekers s'accroche avec Sarri

L'AC Milan a remporté un troisième match d'affilée dimanche face à la Lazio , qui était également invaincue après deux journées (2-0) Les buts ont été inscrits par Leao (45e) et Zlatan Ibrahimovic (67e), qui était monté au jeu en même qu'Alexis Saelemakers (61e). A la fin de la rencontre, le Diable rouge a été pris à partie par Maurizio Sarri, le coach romain. La tension était à son comble à San Siro après le coup de sifflet final. Sarri est entré sur le terrain et s'en est pris à Saelemaekers : "Tu dois montrer du respect!", a crié à plusieurs reprises le coach au visage du joueur belge. L'entraîneur de la Lazio, très nerveux, a également été expulsé par l'arbitre. Plusieurs joueurs se sont précipités au milieu du terrain, dont Lucas Leiva, ce qui a nécessité l'intervention du teammanager romain. Puis, est arrivé Ibrahimovic, qui s'est expliqué avec Sarri. Après quelques secondes, le calme est revenu. Le milieu espagnol de la Lazio, Pedro, a pris Ibrahimovic dans ses bras, et Sarri s'est éloigné, visiblement en colère. Déjà pendant la rencontre, il y avait eu des tensions avec Saelemaekers.

#Sarri qui s’embrouille avec #Saelemaekers: carton rouge !



Ce mec s’enfonce de plus en plus, qu’est ce qu’il est mauvais.🙄

pic.twitter.com/VtXrF1XViv — MSV Foot 🗞 (@MSVFoot) September 12, 2021

Après la rencontre, au micro de DAZN, le diffuseur du championnat italien, Sarri a expliqué que Saelemaekers avait "fait un geste qu'on ne fait pas à des personnes plus âgées. Puis Ibra l'a amené pour s'excuser. Ce sont des choses qui arrivent sur le terrain, rien de particulier."

EN FRANCE

Denayer buteur

Lyon affrontait Strasbourg ce dimanche soir en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Après une ouverture rapide du score de Moussa Dembele, les Lyonnais se sont rassurés à la 64e en faisant 2-0 par l'entremise de... Jason Denayer de la tête.

🤩 OHLALALA CE CENTRE DE SHAQIRI POUR LE 2-0 LYONNAIS INSCRIT PAS DENAYER !

🎥 @JoueursBE pic.twitter.com/r5yeeez1sh — Foot Suisse 🇨🇭 (@SuisseFoot) September 12, 2021

Emond reste sur le banc

Nantes a été battu 0-2 par l'OGC Nice lors de la 5e journée et chute à la quinzième place (4 points). De leur côté, les Aiglons conservent leur invincibilité et reviennent à un point du podium (9 points, 4e). Chez les Canaris, Renaud Emond est resté sur le banc et Anthony Limbombe, blessé, n'était pas repris dans la sélection.

AUX PAYS-BAS

Vitesse, avec Openda, mate la colonie belge de Waalwijk

Avec Lois Openda pendant 73 minutes, Vitesse Arnhem est allé décrocher son deuxième succès de la saison à Waalwijk (1-2) dans le cadre de la 4e journée du championnat des Pays-Bas. Danilho Doekhi (8, 0-1) et Yann Gboho (53e, 1-2) ont inscrit les buts du club d'Arnhem et Said Bakari (27e, 1-1) a temporairement égalisé pour les visités.

La colonie belge de Waalwijk a démarré sur le banc. Lennerd Daneels est monté au jeu (71e) alors que Shawn Audewoye, Sebbe Augustijns, Thierry Lutonda, Dario Van den Buys et Jens Teuckens, le gardien réserve, ne l'ont pas quitté.

Au classement, Vitesse est 9e avec 6 points tout comme Feyenoord (7e) et Cambuur (8e). Waalwijk recule en 12 position (4 points).

Cyril Ngonge (68e, 1-1) a inscrit le but de l'égalisation de Groningue face à Heerenveen (1-1). Les Frisons, qui avaient ouvert la marque par Tibor Halilovic (19e, 0-1), sont 4e avec 7 points et Groningue occupe la 10e position (5 points).

Michaël Heylen a suivi du banc la victoire 3-1 du Sparta Rotterdam face au Fortuna Sittard. Les Rotterdamois ont pris les devants grâce à Bryan Smeets (21e, 1-0) et Lennart Thy (29e, 2-0). Mats Seuntjes a relancé le suspense (49e, 2-1), mais Emanuel Emegha (73e, 3-1) a donné la victoire aux visités. Le Sparta (13e) compte 4 points tout comme Sittard (11e), qui a tablé sur Mickaël Tirpan pendant 71 minutes.

Réduit à dix suite à l'exclusion de Jorn Brondeel (15e), Willem II est allé prendre un point à Nimègue (0-0). Chez les vainqueurs, l'autre Belge, Elton Kabangu, est resté sur le banc alors que Jonathan Okita a joué tour le match avec le NEC. Au classement, Willem II et Nimègue sont respectovement 5e et 6e avec 7 points.

EN ALLEMAGNE

Le Hertha Berlin a pris ses premiers points à Bochum

Avec Dedryck Boyata capitaine, le Hertha Berlin a pris ses premiers points dimanche en s'imposant 1-3 à Bochum. Suat Serdar (37e, 43e) a lancé l'équipe de la capitale. Les promus ont réduit l'écart par Simon Zoller (59e, 1-2) mais Myziane Maoulida (78e, 1-3) leur a enlevé tout espoir. Bochum compte aussi trois points (13e). Au Qatar, Toby Alderweireld, et Al-Duhail ont réussi leur entrée en championnat en s'imposant 1-4 à Al Khor, a qui a ouvert la marque par Rafael Vaz (4e, 1-0). Le Diable rouge a joué tout le match. Les buts du succès ont été inscrits par Michael Olunga (34e, 68e), Ismaeel Mohammed (50e), et Khalid Mohammed (89e).