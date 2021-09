Ancelotti satisfait de Eden Hazard face au Celta Vigo: "Il a été très bon"

Pour le grand retour des Madrilènes au Stade Santiago Bernabeu, les supporters du Real Madrid ont eu droit à un grand spectacle avec pas moins de sept buts et une plantureuse victoire des Merengues face au Celta Vigo (5-2). Si Karim Benzema et Vinicius ont volé la vedette à Eden Hazard, de retour comme titulaire, dans la presse espagnole, on souligne que le capitaine des Diables n'a pas non plus démérité, avant de sortir à la 65e minute de jeu.

Après un début de saison compliqué, le Brainois a livré une bonne partie dans la continuité de ce qu'il a proposé avec les Diables lors de la trêve internationale, mais sans parvenir à se montrer décisif. Après la rencontre, son entraîneur Carlo Ancelotti n'a pas hésité à le complimenter : "Il n'a pas marqué mais il a été très bon", a-t-il clamé d'emblée. "Eden et Karim se sont très bien trouvés."

De quoi être de plus en plus optimiste pour le Diable rouge qui commence à enchaîner les rencontres et à retrouver petit à petit le niveau de jeu qui était le sien.