Ces joueurs qui ont marqué l'histoire d'un Clasico, mais qui ne sont pas restés dans les mémoires En vue dans un affrontement entre Rouches et Mauves, ils sont tombés dans l'oubli.







Depuis le début des années 2000, ils sont nombreux à avoir écrit l’histoire des Clasicos. Côté anderlechtois, on citera en vrac les Koller, Baseggio, Lukaku, Gillet et autres Suarez ou Boussoufa. Côté rouche, on parlera de Moreira, Mpenza, Conceição, Witsel, Onyewu ou encore Carcela. Sans compter ceux qui ont écrit l’histoire des Clasicos dans les deux...