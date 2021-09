L'ancien chef des sports de la RTBF Michel Lecomte intègre l'ACFF

Depuis trois ans et demi, l'ACFF s'est dotée d'une équipe de communication chargée de promouvoir ses différents projets et initiatives. Cela s'est traduit par un développement de divers canaux comme le site internet et les réseaux sociaux traditionnels (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).



Pour la saison 2021-2022, la décision a été prise de communiquer au maximum par l'image. L'équipe communication a été élargie avec l'arrivée de Journalistes Reporter Indépendants mais l'ACFF tenait à s'adjoindre les services d'un expert en communication par l'image. "Elle est à présent très heureuse d'annoncer l'arrivée de Michel Lecomte qui, avec le soutien de Patrice Sintzen, responsable de la communication, coordonnera un projet novateur."



Thomas Rodrigues Pereira, Senior Operations Manager en charge de la direction des opérations ACFF, se réjouit du fait que le Conseil d'Administration de l'ACFF ait pu dégager un budget spécifique qui permettra à l'association de mettre en avant les multiples activités qu'elle organise au sein des 700 clubs de football de la Fédération Wallonie-Bruxelles.



Cela devra lui permettre de mettre en avant le rôle social et les valeurs que l'organisation véhicule au sein du football francophone.