Roberto Martinez : "Un Mondial tous les deux ans dévaluerait la compétition"

En marge de l'annonce de la liste des joueurs repris pour la Final Four de la Ligue des Nations, Roberto Martinez s'est exprimé sur le projet de la Fifa de disputer une Coupe du monde tous les deux ans. "Nous n'avons pas encore reçu de plan clair, avec les détails, de ce que la Fifa souhaite faire donc il est difficile pour moi de m'exprimer, débute Martinez. Mais il est vrai que le programme du football international doit être revu. Pour le moment, cela entraîne beaucoup de pression sur les joueurs qui doivent constamment être à leur meilleur niveau alors qu'il y a énormément de matchs en clubs et sur la scène internationale. Et avoir une Coupe du monde tous les deux ans, je ne pense pas que cela serait positif pour le football. La Coupe du monde représente ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle ne se déroule que tous les quatre ans. Historiquement, on a vu des joueurs disputer quatre ou maximum cinq Coupes du monde. Si certains venaient à en jouer huit ou neuf, cela dévaluerait complètement cette compétition. En Europe, nous avons déjà l'Euro, la Coupe du monde et la Ligue des Nations. C'est déjà beaucoup et il est important que chaque match garde une importance."