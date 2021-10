Belges à l'étranger: Meunier sort sur blessure, à cinq jours de la rencontre face à la France

EN ALLEMAGNE

Casteels par toutes les émotions

Opposé au Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg, avec Casteels, Bornauw et Lukebakio au coup d'envoi, a connu un début de rencontre très compliqué. Après sept minutes, les Loups étaient déjà menés 0-2. Sur le deuxième but en particulier, Koen Casteels peut avoir des regrets puisqu'il a mal évalué la trajectoire d'un ballon en profondeur. Sorti de son rectangle, le gardien des Diables n'a pas réussi à dégager le cuir, laissant Jonas Hofmann filer seul au but.

Une grosse erreur que Casteels a en partie effacée en fin de rencontre en arrêtant un penalty de Lars Stindl à la 78e minute de jeu. Mais cela n'a pas empêché Wolfsburg, qui a terminé la rencontre à 10, de perdre face au Borussia sur le score de 1-3.

Meunier sort sur blessure

Dortmund a battu Augsbourg 2-1, grâce à des buts de Guerreiro (10e, s.p.) et Brandt (51e). Augsbourg avait égalisé avant la mi-temps via Zeqiri (35e). Thomas Meunier et Axel Witsel étaient tous les deux titulaires. Thorgan Hazard est monté à la 51e minute à la place de Thomas Meunier, qui se plaignait du genou, tandis qu'Axel Witsel a été remplacé à la 66e par Emre Can.

Le Hertha Berlin, avec Dedrick Boyata titulaire et capitaine, s'est incliné 1-2 face à Fribourg.

Stuttgart, qui alignait Orel Mangala au coeur de son jeu, a empoché la victoire contre Hoffenheim, 3-1. Mangala est descendu à la 76e minute, remplacé par Nartey.

EN ANGLETERRE

Lukaku gagne mais ne marque pas

Chelsea, qui alignait une attaque inédite avec Lukaku et Werner, a empoché les trois points contre Southampton, grâce à des buts de Chalobah (9e), Werner (84e) et Chilwell (89e), alors que Ward-Prowse avait donné l'espoir aux siens en égalisant sur pénalty (61e). Romelu Lukaku a disputé l'entièreté de la rencontre.

A Leeds, Kabasele a disputé une trentaine de minutes pour Watford, qui s'est incliné 1-0 sur un but de Llorente (18e). Il est monté à la 68e pour Sierralta.

Dendoncker, monté à la 86e minute à la place de Trincao, a disputé quelques minutes pour Wolverhamtpon, qui s'est imposé 2-1 contre Newcastle.

EN FRANCE

Strasbourg et Sels repartent de Montpellier avec un point

Strasbourg, dont les buts ont été défendus par Matz Sels pendant toute la rencontre, a ramené un point de sa visite à Montpellier, samedi soir, dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Le match s'est terminé sur le score de 1-1. Montpellier a pris le meilleur départ avec un but de Florent Mollet (0-1, 12e). Tout était néanmoins à refaire, un quart d'heure plus tard, après l'égalisation de Kevin Gameiro (1-1, 28e). Sels a réussi à garder ses cages inviolées pendant la deuxième mi-temps.

Au classement, Strasbourg est 9e avec 11 points, tandis que Montpellier est 12e, avec un point en moins.