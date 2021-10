Une énorme boulette de Van Crombrugge permet à Rits d'ouvrir le score: Anderlecht-FC Bruges 0-1 (DIRECT)

Un Topper est toujours un moment-clé dans une saison. Plus encore quand seulement trois points séparent les deux équipes avant la rencontre. En cas de victoire à domicile, les Mauves intégreront le top 4. Surtout, ils pourraient marquer le coup et s'affirmer comme des candidats au titre.De son côté, Bruges entend reprendre son leadership, laissé à l'Union Saint-Gilloise ce samedi.



Dès la 15e minute, et alors qu'Anderlecht mettait plus d'intensité que Bruges en début de partie, Rits ouvrait le score facilement, suite à une relance complètement ratée de Van Crombrugge qui ne s'est pas assez méfié du pressing brugeois. Dans la foulée, Yari Verschaeren ratait deux énormes occasions d'égaliser.



Le onze d'Anderlecht: Van Crombrugge, Murillo, Harwood Bellis, Hoedt, Gomez, Cullen, Olsson, Amuzu, Refaelov, Verschaeren, Zirkzee.

Le onze de Bruges: Mignolet, Sobol, Nsoki, Hendry, Mata, Balanta, Rits, Vanaken, Lang, Sowah, De Ketelaere.