Les premières critiques s'abattent sur Cristiano Ronaldo: "Manchester a perdu sa structure défensive à cause de lui"

Oui, on peut marquer cinq buts en six matchs et se faire critiquer par des observateurs. C'est l'expérience que vit Cristiano Ronaldo en ce moment même. Depuis son arrivée fin août, les Red Devils ont empoché sept points sur douze en championnat. Le quintuple Ballon d'Or a également offert trois points précieux à son équipe en Ligue des champions contre Villarreal.

Après avoir disputé un nombre de matchs conséquent, CR7, tout comme Pogba, était sur le banc pour la réception d'Everton. Monté à l'heure de jeu, il n'est pas parvenu à inverser la tendance à Old Trafford (1-1). L'ancien international néerlandais Danny Blind lui a reproché cette mauvaise performance. Selon le père de Daley Blind, le Portugais n'est pas assez efficace dans le pressing mis en place par Solskjaer.

"Manchester United a perdu sa structure défensive depuis le retour de la star portugaise Cristiano Ronaldo", a estimé le Batave sur le plateau de Sportnieuws. "Ronaldo n'est pas tenu de participer activement (au travail défensif), du genre: prends ton temps. On voit aussi les autres joueurs se regarder en se disant: 'mais comment on va résoudre ce problème'. Normalement un attaquant court d'un défenseur central à l'autre. Cela a engendré beaucoup de malentendus (...) Le pressing n'était déjà pas le point fort de United. Ronaldo n'y participe pas, il n'est pas comme ça. Il ne pense qu'aux buts et espère que les autres vont récupérer le ballon."

Présent en conférence de presse, le coach norvégien a tenu à défendre son joueur devant la presse. "Il est un excellent exemple pour tout le monde, dans sa façon de s'entraîner, sa conduite. Il a fait forte impression et cela ne fait qu'un mois, pourvu que ça continue", a expliqué l'ancien supersub.

"Cristiano Ronaldo a besoin de joueurs énergiques à côté de lui"

Danny Blind n'est pas le seul à critiquer l'abattage défensif de Ronaldo. Gary Neville, ancien capitaine des Red Devils qui a évolué avec CR7, a expliqué comment Ferguson était parvenu à combler ce problème. "Cristiano Ronaldo a besoin de joueurs autour de lui qui vont travailler très dur défensivement", a déclaré le consultant pour Sky Sports. "En 2008, c'était la même chose. Nous avions Park, Fletcher, Hargreaves, Rooney et Tevez qui travaillaient dur pour compenser le rendement défensif de Ronaldo."

Pour Neville, Ronaldo a besoin de soldats pour performer. "Si Ronaldo joue, il faut mettre autour de lui des joueurs qui pardonnent le fait qu'il ne presse pas. Ou qu'il ne ferme pas les opportunités de passes adverses. Vous perdez presque un joueur lorsque vous n'avez pas la possession du ballon. Mais vous lui pardonnez cela en raison de sa capacité à gagner des matchs. Vous devez choisir un groupe de joueurs autour de Ronaldo qui travaillent dur."

Les semaines s'annoncent compliquées pour Ole Gunnar Solskjaer. Car il va devoir effectuer des choix compliqués. "Les meilleurs joueurs ne forment pas la meilleure équipe", a expliqué l'ancien latéral droit. "Manchester United a beaucoup de généraux. Mais s'ils ne commencent pas à travailler dur, ils ne gagneront rien et Solskjaer aura des ennuis. Il doit trouver la solution rapidement de lui-même. Et cela peut signifier qu'il doit bouleverser certains joueurs qui ont une étiquette de prix et de belles réputations. Car ils ne vont rien gagner s’ils n'ont pas un groupe de joueurs qui travaillent dur en dehors de la possession du ballon."

Actuellement, son ancienne équipe n'a aucune chance face aux autres gros morceaux du championnat. "Manchester United est à des millions de kilomètres de Man City et Liverpool. Ils n'ont rien à voir avec ces deux équipes. Mais ils pourraient l'être s'ils avaient un groupe de joueurs sur le terrain qui se complètent. En ce moment, il y a beaucoup trop de joueurs du même type", a-t-il conclu.