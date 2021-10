Les Diables se sont entraînés une dernière fois avant le choc (PHOTOS)

Vingt-quatre joueurs, vingt joueurs de champ et quatre gardiens, étaient présents mercredi soir sur la pelouse du Juventus Stadium de Turin pour le dernier entraînement des Diables Rouges avant la demi-finale de la Ligue des Nations de jeudi soir contre les champions du monde français.

Plus tôt mercredi, il a été annoncé que Thorgan Hazard ne serait pas de la partie. L'ailier du Borussia Dortmund s'est blessé et a été remplacé par Arthur Theate, qui a été promu depuis les Espoirs.

Il y a donc un défenseur de plus dans la sélection de Roberto Martinez, qui n'avait convoqué que 4 défenseurs: Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Dedryck Boyata et Jason Denayer. Ce dernier s'est encore entraîné individuellement mardi après avoir connu un surmenage, mais a rejoint l'entraînement collectif et est prêt pour la rencontre contre la France.