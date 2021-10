Accueil Sports Football "Les Diables sont supérieurs aux Bleus" : Pierre Ménès préface le choc Belgique - France Célèbre consultant chez nos voisins, Pierre Ménès répond à nos dix questions cash avant le Belgique - France de jeudi à Turin. Avec son style bien à lui évidemment. ©AFP Christophe Franken Chef de la rubrique football





"C'est de la m…" Le ton est directement donné quand Pierre Ménès nous rappelle à l'heure convenue. C'est clair, il goûte peu à la Ligue des nations et à son Final Four. Heureusement, la belle affiche Belgique - France camoufle l'importance relative de ce trophée nouveau et encore très...