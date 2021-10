"J'ai tiré à côté, c'est mon côté Olivier Giroud": Alex Vizorek taquine les Bleus avant Belgique-France

L'heure de la revanche a-t-elle sonné pour les Diables Rouges? Ce soir, la Belgique affronte la France en demi-finale de la Nations League et espère bien faire oublier sa terrible élimination lors du Mondial 2018.

Sur France 2 mardi matin, l'humoriste belge Alex Vizorek a abordé cette rencontre et n'a pas caché son envie de voir la Belgique l'emporter, malgré son auditoire exclusivement français. "Vu ma situation, je suis un peu partagé entre l'envie de voir les Diables Rouges gagner et celle de voir les Bleus bien se faire exploser", a-t-il lancé d'un ton ironique.

Le chroniqueur s'est ensuite directement adressé au journaliste Thomas Sotto: "Vous allez supporter l'équipe de Belgique, j'imagine?". Face à la réponse négative de l'animateur français, Alex Vizorek a alors renchéri: "Oups, j'ai tiré à côté, c'est mon petit côté Olivier Giroud".

L'humoriste belge a encore insisté sur la rivalité qui règne entre nos deux pays. "Je connais des Belges francophones qui vous aiment encore moins qu'ils n'aiment les Flamands, c'est vous dire!", a-t-il déclaré.

Alex Vizorek a également taclé Kylian Mbappé. "La stratégie des Diables Rouges, elle est simple: aller jusqu'aux tirs au but et espérer que Kylian Mbappé en tire un", a-t-il dit, en référence au tir au but manqué de l'attaquant français face à la Suisse en huitième de finale de l'Euro.

Alors les pronostics du chroniqueur belge se révéleront-ils corrects? Réponse à 20h45!