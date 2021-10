Martinez s'attend à un vrai choc contre les Bleus: "Nous sommes meilleurs qu’en 2018… mais les Français aussi"

Didier Deschamps à la veille du choc France-Belgique: "Ce qui se passera demain ne changera pas ce qui a eu lieu il y a trois ans"

Le 'Final Four' de la deuxième édition de la Ligue des Nations réunit l'Italie et l'Espagne, qui s'affrontent mercredi, ainsi que la Belgique et la France, qui se retrouvent jeudi à Turin.