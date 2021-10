Mondial 2022 : Pays-Bas et Allemagne en verve, une défaite galloise rapprocherait les Diables du Qatar

Après avoir respectivement étouffé la Turquie et balayé l'Islande il y a un mois, les Pays-Bas et l'Allemagne vont tenter de surfer sur leur bonne dynamique en Lettonie et face à la Roumanie, vendredi lors des qualifications pour la Coupe du monde de football 2022 au Qatar.