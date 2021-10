Avec Saelemaekers, Vanaken et Trossard ? Suivez Italie-Belgique en direct dès 15h

Dans une rencontre aux allures de match amical, qui conserve toutefois un certain enjeu, la Belgique et l'Italie reçoivent une belle occasion de préparer le Mondial qui se disputera dans treize mois en s'affrontant dans la petite finale de la Nations League.



Les deux sélectionneurs vont en profiter pour offrir un test grandeur nature à certains remplaçants habituels. Côté belge, Martinez devrait offrir une titularisation à Boyata mais aussi à Saelemaekers, Vanaken et Trossard. Tielemans et De Bruyne souffleront tandis que Lukaku et Hazard son forfaits. Arthur Theate pourrait quant à lui monter au jeu et fêter sa première sélection.



Côté italien, Roberto Mancini devrait intégrer Locatelli, Kean et Pellegrini dans son onze alors que Bonucci est suspendu.



Le onze probable de l'Italie: Donnarumma, Calabria, Acerbi, Chiellini, Dimarco, Jorginho, Barella, Locatelli, Chiesa, Kean, Raspadori

Le onze probable de la Belgique: Courtois, Vertonghen, Denayer, Boyata, Carrasco, Vanaken, Witsel, Castagne, Trossard, Saelemaekers, Batshuayi





Suivez Italie-Belgique en direct commenté dès 15h: