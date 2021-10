Le goal exceptionnel de Benzema pour remettre la France et l'Espagne à égalité (VIDEO)

Buteur à quatre reprises lors de l'Euro de la France, l'attaquant du Real Madrid a inscrit son second but dans cette phase finale de la Nations League. Et pas n'importe lequel. Quelques instants après l'ouverture d'Oyarzabal pour l'Espagne, KB9 a inscrit un véritable bijou pour remettre les deux équipes à égalité.

A l'entrée de la surface côté gauche, il a pris possession du cuir pour placer un amour de ballon enroulé dans la lucarne. Un but qui a permis à la France de ne pas douter.