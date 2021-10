Les mots durs de Philippe Vande Walle contre Martinez: "Un couteau qui ne coupe plus, il faut l'aiguiser ou le changer"

Roberto Martinez est de plus en plus décrié en tant que coach de l'équipe nationale.

Kevin De Bruyne a eu des mots très durs envers les Diables après le revers des Diables contre l'Italie. De plus en plus, les joueurs belges pensent que cette génération dorée ne gagnera pas un trophée. Car elle semble moins forte qu'à son apogée en 2018.

Très critiqué, Roberto Martinez vit des heures assez difficiles en tant que coach depuis l'Euro raté des Diables. Sur le plateau de RTL, Philippe Vande Walle ne croit plus au Catalan. "Moi, je changerais d'entraîneur. Je ne le dis pas agressivement", a estimé le consultant.

L'ancien portier s'est même exprimé à propos d'un futur successeur. "Un couteau qui ne coupe plus, il faut l'aiguiser ou le changer. Il faut créer une nouvelle dynamique et je pense à Michel Preud'Homme pour lui succéder", a-t-il ajouté.

Selon lui, MPH remplit plusieurs cases pour relancer les Diables avant la Coupe du monde au Qatar en fin d'année 2022. "Il connaît bien les joueurs, il a prouvé à de maintes reprises qu'il était un bon entraîneur. Je pense que c'est un coach qui peut gueuler quand il le faut. Notre ami Roberto, c'est lisse, c'est toujours content. On perd, on est content. On est toujours content. Je voudrais voir un peu plus d'agressivité. Quand tu es mené, c'est facile de faire un discours. Mais tu dois aussi savoir le faire quand tu mènes au score. Il faut un autre discours, une autre personnalité", a-t-il expliqué.