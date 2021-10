Neymar songe à mettre un terme à sa carrière internationale avec le Brésil après le Mondial

Vainqueur du Venezuela 1-3 sans l'attaquant du Paris Saint-Germain, le Brésil est bien parti pour se qualifier pour le Mondial 2022, il compte le maximum de points à mi-parcours (27). "Je la vois comme la dernière parce que je ne sais pas si je serai assez fort mentalement pour continuer à gérer ma vie de footballeur par la suite. Donc je vais tout donner pour bien finir et la gagner avec le Brésil. Parce que c'est mon plus grand rêve depuis que je suis petit. Et j'espère que je pourrai le faire", a déclaré Neymar dans un documentaire intitulé Neymar and The Line of Kings.

Le Mondial 2022 serait le troisième après ceux de 2014 au Brésil et de 2018 en Russie. Si l'attaquant du PSG a remporté la Coupe des Confédérations en 2013 et la médaille d'or olympique en 2016 avec la Seleção, il a également connu de nombreuses éliminations dramatiques. Il suffit de penser à la défaite de 2018 en quart de finale contre la Belgique. En 2014, il a marqué quatre buts avant de se blesser au dos en quarts de finale contre la Colombie. En demi-finale, la Seleçao a été écrasée 1-7 par l'Allemagne.

Neymar a fait ses débuts avec le Brésil en août 2010 contre les Etats-Unis. Depuis, il compte 113 caps et 69 buts. Seuls Cafu (142), Roberto Carlos (125) et Dani Alves (119) possèdent plus de sélections que lui et Pelé est le meilleur buteur avec 77 goals.