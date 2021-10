Les premières décisions d'Elsner au Standard: Arnaud Bodart capitaine, Dussenne et Carcela réintégrés !

Il va falloir s’y habituer : désormais, les conférences de presse au Standard se tiendront à J-2 du match. Il s’agit d’un choix de Luka Elsner, qui a également pris ses premières décisions en tant que coach. La première est forte. Arnaud Bodart est le nouveau capitaine des Rouches. "Il est une garantie en termes de leadership, il prend la parole et se sent responsable. Je lui ai donné le brassard mais on a besoin d’un structure interne en termes de leadership, avec des garçons comme Laifis, Dussenne ou Carcela, d’une manière un peu différente."

On l’a compris par ces propos : Elsner va réintégrer Noë Dussenne et Mehdi Carcela, mis à l’écart depuis le début de la saison (tout en continuant à s’entraîner avec le noyau A). "Je mettrai les meilleurs joueurs au meilleur moment. La porte n’est fermée pour personne", a indiqué Elsner, qui a tout de même renvoyé Aleksandar Boljevic s’entraîner en U21 (avec Maxime Lestienne, dont la situation n’a, pour rappel, pas changé). Mais il a conservé William Balikwisha. "Je ne peux pas mettre tout le monde à l’entraînement et je dois travailler avec un groupe resserré. Mais les situations peuvent évoluer chaque semaine. Rien n’est définitif."

La seule chose définitive pour ce samedi, ce sont les forfaits de Gojko Cimirot (mollet) et Kostas Laifis (cuisse). "Gojko souffre d’une petite lésion et il sera out environ 10 jours. Pour Kostas, il a une douleur latente à l’endroit de la cicatrice. Il ne sera pas encore en mesure de jouer face à OHL.

"Mais une bonne nouvelle vient tout de même de l’infirmerie : Merveille Bope Bokadi évolue très bien. Il jouera avec les U21 à Genk ce vendredi soir pour se tester. Si ce test est positif, le défenseur congolais, absent depuis mai dernier, pourrait réintégrer le noyau dès la semaine prochaine pour le déplacement au Cercle.