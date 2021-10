Les problèmes continuent à Mouscron : Enzo Scifo démis de ses fonctions

Depuis des semaines, on savait que la tête d’Enzo Scifo ne tenait plus qu’à un fil. Les résultats décevants et le manque de progression dans le jeu étaient bien visibles. La goutte d’eau qui aura fait déborder le vase aura été la défaite face à Mandel mardi et les tensions apparues en après-match avec les supporters.

Jeudi, après de longues discussions, le club a décidé de se séparer de l’ancien Anderlechtois qui restait sur un bilan de 2 sur 21.

Voici le communiqué de l’Excel Mouscron :

"Après de longues discussions entamées suite à la défaite enregistrée en match amical face à Mandel United, les dirigeants mouscronnois sont arrivés à la conclusion qu’ils devaient se séparer de leur entraîneur. Enzo Scifo a donc été démis de ses fonctions ce jeudi en fin de matinée. Il sera remplacé par le duo Philippe Saint-Jean-Olivier Croes pour le déplacement de ce dimanche à Lommel."