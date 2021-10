Belges à l'étranger: KDB buteur, Tielemans inscrit un bijou face à ManU! (VIDEO)

EN ANGLETERRE

Tielemans buteur face à Ronaldo dans un match fou

Après deux matches internationaux compliqués avec les Diables rouges, quoi de mieux que de se refaire une santé dans son club? Youri Tielemans l'a bien compris. Titulaire - tout comme Timothy Castagne - ce samedi pour affronter Manchester United, le Belge s'est illustré en égalisant en première période.

Greenwood avant ouvert le score à la 19e d'une frappe surpuissante bien placée.

Mais que dire de l'inspiration géniale de Tielemans... A la 31e, le Diable y est allé d'un petit lob parfait qui a trompé la vigilance de De Gea. Permettant à Leicester de revenir à un but partout.

En deuxième période, il faut attendre le dernier quart d'heure pour que la partie s'emballe. Leicester passe devant grâce à un but de Soyuncu (79e). Dans la foulée, Rashford égalise à la 82e mais une minute plus tard, l'inévitable Vardy replace les Foxes devant! Finalement, Daka rassure totalement les siens à la 90. Une belle victoire 4-2 pour Tielemans et Cie.

Kevin De Bruyne buteur

Manchester City affrontait de son côté Burnley. Les Citizens, avec De Bruyne titulaire, n'ont pas tremblé. Et le Belge s'est illustré. Après l'ouverture du score signée Silva à la 12e, KDB a rassuré les siens à la 71e en doublant la mise.

EN ALLEMAGNE

Victoire pour Dortmund et Meunier pour le retour d'Haaland, Boyata s'impose à l'extérieur

Le Borussia Dortmund qui alignait seulement Thomas Meunier dès le coup d'envoi, s'est imposé 3-1 samedi après-midi contre Mainz dans le cadre de la huitième journée de Bundesliga. Le BVB a une nouvelle fois pu compter sur l'efficacité de son buteur Erling Haaland, auteur du second but. Blessé lors des deux dernières journées de championnat, le jeune Norvégien a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets pour marquer son retour à la compétition. Grâce à un pénalty transformé à la 54e minute, l'attaquant de 21 ans a doublé l'avance de son équipe via son huitième but de la saison, avant de planter sa neuvième rose dans les arrêts de jeu. Seul Thomas Meunier était présent au coup d'envoi de la rencontre, Axel Witsel (66e) et Thorgan Hazard (85e), quant à eux, sont entrés en cours de jeu.

Sur le terrain de l'Union Berlin, Wolfsburg avec Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw et Dodi Lukebakio, remplacé à la 83e minute, titulaires, a connu une troisième défaite consécutive en championnat en s'inclinant 2-0. Aster Vranckx est lui monté au jeu à la 60e minute.

De son côté, l'Hertha Berlin, qui alignait Dedryck Boyata, qui a joué les 90 minutes, dès le coup d'envoi, s'est imposé 1-2 sur la pelouse de l'Eintracht Francfort.

Au classement, Dortmund occupe momentanément la première place avec 18 points, alors que Wolfsburg, auteur d'un excellent début de saison dégringole à la 6e place avec 13 points. Dans le bas de classement, l'Hertha Berlin se donne un peu d'air et occupé la 12e place avec neuf unités.