Une énorme frappe de Brüls fait trembler la défense mauve: Saint-Trond - Anderlecht 0-0 (DIRECT)

Avant la trêve internationale, Anderlecht s'était contenté de trois points en trois matches. Si les Mauves n'ont plus perdu depuis cinq matches, ils ont surtout besoin de renouer avec la victoire pour rester au contact du top 4.



Cullen n'a pas joué avec l'Irlande contre le Qatar mercredi en raison d'une blessure et était donc incertain mais il est finalement bien titulaire. "S'il y a 1% de chance qu'il soit fit, il donnera tout pour l'équipe", avait dit Kompany. Murillo n'est revenu que vendredi du Panama et c'est pour cette raison qu'il laisse sa place à Mychailichenko dans le onze. Vraie surprise en revanche: Kouamé est titulaire au détriment de Verschaeren.



En face, les Canaris devront se passer des services de Suzuki, blessé. Bernd Hollerbach, le T1 trudonnaire, ne sera pas sur le banc puisqu'il est suspendu après avoir pris son cinquième carton jaune.





Le onze de Saint-Trond: Schmidt, Leistner, Teixeira, Bauer, Lavallée, Durkin, Konaté, Cacace, Hayashi, Brüls

Le onze d'Anderlecht: Van Crombrugge, Gomez, Hoedt, Harwood-Bellis, Mychailichenko, Olsson, Cullen, Refaelov, Amuzu, Kouamé, Zirkzee





