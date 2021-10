Ce joueur de City enchaîne deux matchs et s'offre un triplé sur la même journée

Lors de la victoire 2-0 de Manchester City contre Burnley en Premier League, le jeune Cole Palmer est monté à la 90ème minute en remplacement du milieu de terrain portugais Bernado Silva. Il a probablement esquivé la douche d'après match vu que, quelques minutes plus tard, l'espoir des Blues a signé un superbe triplé contre Leicester en Premier League 2.

Palmer a expliqué qu'il veut toujours jouer avec ses coéquipiers de l'académie. "Jouer avec l'équipe première à trois heures, puis se rendre à l'Academy Stadium pour marquer un triplé et remporter trois autres points, c'était une bonne journée".







"J'ai vu que l'Elite Development Squad jouait à sept heures et que l'équipe première jouait à trois heures. J'ai pensé que si je n'avais pas 30 minutes [lors du premier match], je pouvais demander à venir jouer et le coach a dit oui", explique le jeune talent. "Je fais ce que j'aime, je ne peux pas me plaindre. C'est difficile de rester concentré et de garder son énergie toute la journée, mais à part ça, j'ai apprécié. J'essaie simplement de divertir et de marquer des buts pour les fans."