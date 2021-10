Bruges-Manchester City: Cancelo et Mahrez donnent deux buts d'avance aux Citizens (Direct, 0-2)

Le Club de Bruges est tombé sur un os. Car Manchester City n'est pas venu avec une équipe B au Jan Breydel. Preuve du respect de Pep Guardiola et ses joueurs envers ses adversaires du jour. Dans le jeu, ce fut beaucoup plus compliqué que lors du nul contre le PSG ou la victoire contre Leipzig.

Rapidement, Kevin De Bruyne and co ont fait jouer leur jeu de possession. Facilement, ils sont parvenus à se rendre dangereux avec des petites combinaisons dans des espaces réduits. Puis, ce qui devait arriver, arriva. Cancelo, intenable jusque-là, est parfaitement lancé en profondeur et trompe facilement Mignolet. Le plus dur était fait. Mais Manchester City n'était pas rassasié.

Le rouleau compresseur anglais a continué à déferler dans le camp des Blauw en Zwart. En fin de mi-temps, N'Soki accrochait Mahrez dans la surface ce qui offrait un penalty logique à City. Facilement, l'Algérien faisait justice lui même en trompant le portier des Diables à contre pied.

Cette avance 0-2 à la mi-temps est totalement méritée. Philippe Clément va devoir se creuser les méninges pour relancer son équipe face à un adversaire impressionnant de maîtrise.