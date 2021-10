L'Antwerp arrache un point face à Fenerbahçe

Les Anversois inscrivent leur premier point dans la compétition. Le match commençait sur les chapeaux de roue, Mbwana Samatta reprenait victorieusement un centre de Viktor Fischer après à peine deux minutes de jeu. Les Turcs revenaient au score quand, sur un corner, Enner Valencia se montrait plus prompt pour reprendre le deuxième ballon dans le but de Jean Butez (21e). Dans la foulée, Ritchie De Laet était à deux doigts de tromper son propre gardien sur un centre stambouliote (25e). Tout était sur le point de basculer lorsque l'arbitre de la rencontre, Sergey Ivanov, épaulé par le VAR, sifflait un penalty pour une faute de Jelle Bataille dans la surface mais Enner Valencia envoyait sa panenka sur la barre transversale de Jean Butez (36e). Mais ce n'était que partie remise, Dinis Almeida commettait lui aussi une faute dans la surface de réparation et Valencia cette fois-ci ne flanchissait pas et mettait les siens aux commandes de la rencontre juste avant la pause (45e).

En deuxième période, les Turcs imposaient un faux rythme et il fallait une phase arrêtée pour que les Anversois reviennent dans la rencontre. Pieter Gerkens reprenait joliment de la tête un corner au cordeau de Birger Verstraete (62e).

Les Anversois tenaient le résultat et remportent dès lors le premier point de leur saison en Europa League. Les Turcs comptent deux points. Francfort (4 points) et l'Olympiakos (6 points), s'affrontent à 21 heures.