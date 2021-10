Un onze de base rouche sans surprise: suivez Cercle-Standard en direct dès 16h15

Après onze journées de championnat, le Standard ne totalise que 14 petits points et compte déjà deux victoires de retard sur le top 4. Si les Rouches ont relevé la tête face à OHL pour la première de Luka Elsner, le match a mal tourné dans les arrêts de jeu et deux nouveaux points ont été laissés sur le bord de la route.



Voilà pourquoi il est temps pour les Rouches de ramener une victoire. S'il ne devra pas être pris à la légère, le Cercle a tout de l'adversaire idéal pour se (re)lancer. Yves Vanderhaeghe doit se passer de son défenseur lituanien Edgaras Utkus, suspendu. Il n'avait pas encore manqué une minute depuis le début de la saison. Miangue (ex-Standard) est blessé.



Problème: les Liégeois sont également déforcés. Hamza Rafia pourrait être le remplaçant de Selim Amallah, blessé pour quelques semaines tandis que la paire Al-Dakhil-Dussenne devrait être confirmée en défense, en attendant le retour de Bokadi et Laifis. A noter que Collins Fai revient de suspension et devrait retrouver une place dans le groupe.



Le onze du Standard: Bodart, Nkounkou, Al-Dakhil, Dussenne, Siquet, Bastien, Raskin, Dragus, Rafia, Tapsoba, Klauss