Liverpool en plante cinq à Manchester United avec un triplé de Salah

L'avenir de Ole Gunnar Solskjaer ne tient plus qu'à un fil à Manchester United. Fraglilisé après un début de saison timide malgré le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford, le Norvégien pourrait ne pas survivre à cette nouvelle claque subie à domicile face à Liverpool.

Ce dimanche, en début de soirée, les Reds n'ont fait qu'une bouchée des Mancuniens grâce à un Mo Salah des grands soirs et auteur d'un triplé. La rencontre avait débuté de manière catastrophique pour les Red Devils puisque Keita ouvrait le score après cinq minutes à peine. Sept minutes plus tard, Diogo Jota doublait déjà la mise pour les Reds avant que le festival Salah ne commence. Bien servi par Jota, l'Égyptien n'a eu aucun mal à tromper De Gea à la 38e. Juste avant la mi-temps, rebelotte entre Jota et Salah qui a trompé le gardien espagnol d'une frappe limpide. 0-4 à la mi-temps, c'était du jamais vu pour les Red Devils depuis la création de la Premier League !

Mais le début de seconde période ne change pas la physionomie de la rencontre. Après seulement quatre minutes dans le second acte, Salah, bien lancé en profondeur par Henderson, plantait son troisième but de la soirée. Il est le premier joueur depuis Ronaldo en avril 2003 à inscrire un triplé à Old Trafford. Dans la foulée, Ronaldo pensait sauver l'honneur des Mancuniens mais son but a été annulé en raison d'un hors-jeu.

Les Red Devils ont finalement bu le calice jusqu'à la lie puisqu'ils ont terminé la rencontre à dix. Initialement averti pour une vilaine faute sur Keita, Pogba s'est vu brandir la rouge après intervention du VAR. Mais l'exclusion du Français n'a pas changé le score et les Mancuniens auraient même pu sauver l'honneur si Cavani n'avait pas raté l'immanquable. Seul au petit rectangle, l'Uruguayen a envoyé le ballon sur le poteau du but défendu par Alisson Becker.

Avec cette nouvelle défaite, Manchester United reste planté à la 7e place du classement alors que les Reds remontent au second rang, un point derrière le leader Chelsea.