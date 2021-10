Le superbe but en "coup du scorpion" d'un jeune attaquant belge en Eredivisie (VIDEO)

Joindre l'utile à l'agréable. Voilà ce qu'a fait Cyril Ngonge (FC Groningen) en tentant un geste un peu fou, ce dimanche.



On disputait la 20e minute de Groningen-AZ Alkmaar lorsque l'attaquant formé au FC Bruges a repris à l'instinct un centre venu de la gauche. Un coup du scorpion qui finissait sa course au fond des filets adverses, mettant ainsi son équipe aux commandes de la rencontre. C'est d'autant plus beau que Groningen s'est imposé 2-0, se donnant un peu d'air en bas de classement.



Avec six buts en dix matches, Ngonge est à un petit pion de la tête du classement des buteurs, occupée par Haller (Ajax). Le tout à 21 ans et en ayant coûté la modique somme de 200.000 euros à son club, cet été. Une belle affaire.