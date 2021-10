"Je suis footballeur et je suis gay" : Josh Cavallo, premier joueur pro en activité à faire son coming out

C'est sur Twitter que le jeune international australien a fait officiellement son coming-out. Dans une vidéo très émouvante et personnelle, le jeune joueur a abordé toutes les épreuves qu'il a traversées. A travers ce message, qui poussera peut-être d'autres à faire le pas, Josh Cavallo vient de briser un tabou du football professionnel.

"Bonjour tout le monde, je suis Josh Cavallo. J'ai quelque chose de personnel à partager avec vous : je suis joueur de football et je suis gay", démarre le jeune Australien dans sa vidéo.

"Cela a été un long voyage pour en arriver là, mais je ne pourrais pas être plus heureux de ma décision de faire mon coming out", a écrit le milieu de terrain d'Adelaïde United sur ses comptes Twitter et Instagram."Je combats ma sexualité depuis plus de six ans maintenant, et je suis content de pouvoir mettre cela de côté", explique-t-il avec soulagement.

Il relate un véritable parcours du combattant au quotidien. "J'en ai marre d'essayer de vivre cette double vie, c'est épuisant. J'avais peur de la réaction des gens quand ils le découvriraient, peur qu'ils commencent à me traiter différemment, à dire du mal de moi ou se moquer de moi. Ce n'est pas le cas. Au contraire, vous gagneriez plus de respect de la part des gens. Tout ce que je veux, c'est jouer au football et être traité sur un pied d'égalité."

Dans un milieu machiste comme le football professionnel, l'homosexualité est un véritable tabou.

"En tant que footballeur gay, j'ai dû apprendre à masquer mes sentiments pour m'adapter au moule d'un footballeur professionnel. Grandir en étant gay et jouer au football n'est pas quelque chose de facile. Les statistiques montrent que seulement 33 % des jeunes hommes homosexuels jouent au football contre 68 % des jeunes hommes hétérosexuels. J'ai vécu ma vie en supposant que c'était un sujet dont on ne devait jamais parler", indique le jeune homme.

D'autres footballeurs masculins ont effectué leur coming out mais seulement après leur retraite sportive. Thomas Hitzlsperger en avait parlé publiquement en 2014, un an après l'arrêt de sa carrière footballistique.

Sur Twitter, le footballeur Gerard Piqué a salué le courage de Cavallo. "Je n'ai pas le plaisir de te connaître personnellement mais je te remercie pour ta démarche. Le monde du football est derrière toi et tu nous aides à avancer", a écrit le défenseur du FC Barcelone.