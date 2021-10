Grâce à Zirkzee, Hoedt et Refaelov, un Anderlecht appliqué domine logiquement face à La Louvière (Mi-temps, 1-4)

Trois jours après la victoire face au Beerschot, les hommes de Vincent Kompany doivent confirmer ce mercredi en Coupe de Belgique face à la RAAL La Louvière, pensionnaire de Division 2 ACFF (le 4e niveau de notre football).

Après un début de rencontre plutôt équilibré entre les deux équipes, Anderlecht parvient finalement à inscrire le but d'ouverture à la 20e minute après un beau mouvement de Murillo qui a trouvé Zirkzee en retrait dans le petit rectangle. Ce dernier n'a plus eu qu'à pousser le ballon dans le but.

Quelques minutes plus tard, et après quelques approximations dans la défense mauve, Wesley Hoedt a doublé l'avance des Mauves de la tête sur un coup de coin anderlechtois. Dans la foulée, La Louvière hérite d'un penalty généreux après une faute de Murillo, ce qui permet à Franco de réduire l'écart.

Mais dans cette première mi-temps complètement folle, les Mauves n'ont pas dû attendre longtemps avant de devoir se remettre à l'abri. Après un beau mouvement, Murillo reçoit le ballon sur le côté droit et son centre en retrait trouve Refaelov qui trompe Libertiaux.

A la 45ème, le danger venait encore une fois des flancs bruxellois. Cette fois, c'est Sergio Gomez qui s'offrait un assist pour Zirkzee qui a bien touché le ballon pour que celui-ci termine au fond des filets.

Les compos:

RAAL : Libertiaux, Denayer, Lazitch, Fiore, Francotte, Vanhecke, Louagé, Matoka, Franco, Azevedo, Soumaré

Anderlecht : Van Crombrugge, Gomez, Magallan, Hoedt, Murillo, Cullen, Ashimeru, Olsson, Refaelov, Amuzu, Zirkzee

Suivez la rencontre de Coupe dès 20h45

Les autres affiches de la soirée

Dender - Eupen 0-1

Gand - Belisia Bilzen 4-0

Seraing - Saint-Trond 1-2

Knokke - Courtrai 0-1

Sint-Eloois-Winkel - Genk 0-4

Charleroi - Lommel 0-0

Francs Borains - Beerschot 0-1

Club Bruges - Deinze 0-0

Lierse - OHL 0-0