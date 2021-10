La Pro League annonce un accord sur une réforme du statut social des footballeurs: une économie de "plus de 25 millions chaque année"

Celui-ci permettrait d'économiser "plus de 25 millions chaque année, rien que pour le football, et de manière pérenne", annonce dans L'Echo jeudi Pierre François, le directeur général de la Pro League, qui réunit tous les clubs professionnels de football du pays. Il précise ne pas souhaiter donner de détails sur le contenu de l'accord, à l'exception du fait qu'il ne concerne que le statut social des footballeurs, et pas leur statut fiscal, en attendant le retour des cabinets ministériels concernés.

Pierre François annonce avoir transmis, mardi, le projet aux cabinets de Karine Lalieux (PS, Pensions) et Frank Vandenbroucke (Vooruit, Affaires sociales).

En conclave budgétaire, le gouvernement fédéral avait décidé de réaliser 43 millions d'économies annuelles sur le sport professionnel belge, dont 30 millions doivent peser sur les clubs.