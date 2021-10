Varane, Zlatan, Rashford, Griezmann: la vague d'hommages de la planète football à Josh Cavallo après son coming out

Ce mercredi, Josh Cavallo a fait une annonce forte. Il a annoncé avec courage son homosexualité dans un monde du football complètement hermétique à cette problématique. "Bonjour tout le monde, je suis Josh Cavallo. J'ai quelque chose de personnel à partager avec vous : je suis joueur de football et je suis gay", avait-il expliqué dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

Un message qui a beaucoup ému sur les réseaux sociaux. Surtout du côté des joueurs qui se sont empressés de soutenir son geste. A l'image des Français Raphaël Varane et Antoine Griezmann. Dans des tweet, le premier a écrit "Cela a dû te demander énormément de courage. Tu as mon soutien total". Tandis que le second a annoncé être "Fier de lui".

D'autres grandes stars de la planète football ont tenu à rendre hommage à l'Australien. Comme Zlatan Ibrahimovic, la superstar du Milan AC: "Tu es un champion. Le football est pour tout le monde. Énorme respect".

Ou encore Gérard Pique. "Je n'ai pas le plaisir de te connaître personnellement mais je tiens à te remercier pour le pas que tu as fais. Le monde du football est loin derrière et tu nous aides à aller de l'avant" a annoncé le Catalan.

Attaqué après l'Euro pour sa couleur de peau, Marcus Rshford a également plaidé la cause de Josh Cavallo avec un message de paix et d'ouverture: "Je sais que cela a demandé beaucoup de courage Josh. Sache que toute la communauté du football est avec toi. Profite de cette liberté maintenant. Profite de ta paix. Tellement de respect pour toi mon frère".

Plusieurs clubs ont également emboîté le pas de ces différents joueurs comme Liverpool, la Juventus, le Barça ou encore Arsenal.