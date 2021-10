Axel Witsel priorité de la Juventus au prochain mercato ?

Depuis plusieurs années (et même déjà avant son passage en Chine), Axel Witsel est cité avec plus ou moins d'insistance du côté de la Juventus. C'était encore le cas l'été dernier mais une fois de plus le deal ne s'est pas fait. Mais, en difficulté en Serie A, la Vieille Dame réfléchit déjà à renforcer son effectif pour le prochain mercato d'hiver.

Et selon la Gazzetta dello Sport, le nom du Diable est une nouvelle fois cité du côté de Turin. Le Borussia Dortmund pourrait voir d'un bon œil le départ de son milieu de terrain qui arrive en fin de contrat en juin prochain et dont la valeur est encore estimée à environ 9 millions selon le site Transfermarkt malgré ses 32 ans.

Mais une fois de plus, le Belge n'est pas la seule cible du club italien qui songe également à Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Aurélien Tchouameni (Monaco) ou encore Dusan Vlahovic (Fiorentina) pour se renforcer en vue de la 2e partie de saison.