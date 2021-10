Le Standard surpris par les déclarations de François Fornieri: "'Mon club favori', 'supporter', ... ah bon ?"

Chez les Rouches, la sortie de François Fornieri passe mal. Ce matin, l'homme d'affaires a en effet expliqué qu'après avoir voulu entrer le capital du Standard il y a de cela un an, il était encore disposé à le faire aujourd'hui. On se souvient qu'il y a un an, après être parvenus à un accord, les deux parties l'avaient finalement rompu.

"Bruno connaît mes intentions. Mais je lis que d’autres sont également intéressés. Alors je dis tant mieux car pour moi, ce qui compte, c’est que le Standard fasse à nouveau partie du Top 3 du foot belge et pas du top 10. Parce que ça me fait mal de voir mon club favori à ce niveau", déclare-t-il.

Au Standard, on estime que ces sorties de l'homme d'affaires liégeois visent à déstabiliser le club dans sa recherche d'investisseurs.

Sur Twitter, le Standard a d'ailleurs réagi de manière assez virulente: "Dans le presse d'aujourd'hui, François Fornieri : 'Mon club favori', 'supporter', … Ha bon ?", peut-on lire dans le message, accompagné d'un lien vers une précédente interview dans laquelle François Fornieri déclarait il y a 4 ans: "Je ne suis pas supporter d'une équipe en particulier."



Une réaction jugée inappropriée par certains supporters du Standard, à en croire les réactions sur les réseaux sociaux.