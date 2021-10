Voici les résultats de nos Diables et Belges dans les championnats de l'étranger.

Les Belges à l'étranger : Thorgan Hazard et Leandro Trossard buteurs (VIDEO)

ALLEMAGNE

Titulaire après avoir été décisif cette semaine en Coupe d'Allemagne, Thorgan Hazard n'a pas loupé l'occasion de se montrer en inscrivant le premier but du Borussia Dortmund face à Cologne à la 40e minute de jeu. Un but de la tête pour le Diable rouge esseulé au petit rectangle et magnifiquement servi par Bellingham.

Thorgan Hazard s'est mis en évidence avec un but lors de la victoire du Borussia Dortmund contre le FC Cologne (2-0). Nathan De Medina était titulaire dans la ligne défensive de l'Arminia Bielefeld, qui s'est incliné 1-2 face à Mayence sur des buts de Lee Jae-Sung (0-1, 25e), Laursen (1-1, 42e) et Burkardt (1-2, 69e). De Medina a néanmoins été remplacé à la mi-temps par Wimmer.

Les Belges de Wolfsbourg ont vu la série de matchs en championnat sans victoire de leur équipe s'arrêter en déplacement au Bayer Leverkusen. Les Loups ont remporté le match 0-2 grâce à l'ex-Anderlechtois Nmecha (48e) et Arnold (51e). Koen Casteels, capitaine, a disputé toute la rencontre entre les perches et Aster Vranckx était également titulaire. Dodi Lukebakio est monté à la mi-temps à la place de Philipp, tandis que Sebastian Bornauw est resté sur le banc.

Tigges s'est chargé de doubler la mise pour le Borussia (64e). Outre Hazard, remplacé à la 58e minute par Malen, Axel Witsel et Thomas Meunier étaient tous deux titulaires. Ils ont disputé l'entièreté de la rencontre.

Au classement, Dortmund est 2e, à une longueur du Bayern qui compte 25 points. Wolfsbourg, 16 points, est 7e tandis que l'Arminia Bielefeld est relégable, en 17e position, avec seulement 5 points.

ANGLETERRE

Trossard buteur face à Liverpool

Alors que les Seaguls étaient menés 2-0 à Anfield après 25 minutes des oeuvres de Henderson et Mané, les hommes de Graham Potter sont revenus. Tout d'abord grâce à une pépite de Enock Mwepu dont la frappe lointaine a lobé Alisson. À la 65e, c'est Leandro Trossard, une nouvelle fois titulaire, qui a égalisé. Isolé dans le rectangle, le Diable a été bien servi par Lallana et n'a eu aucun mal pour tromper le gardien des Reds.

Sambi Lokonga et Arsenal s'imposent face au Leicester de Tielemans et Castagne

Arsenal, avec Albert Sambi Lokonga qui a joué tout le match, s'est imposé 0-2 à Leicester en ouverture de la 10e journée du championnat d'Angleterre. Youri Tielemans et Timothy Castagne ont disputé l'entièreté de la rencontre pour les Foxes. Arsenal profitait de son bon début de match pour inscrire les deux buts de la victoire dans les 20 premières minutes de la rencontre. Gabriel ouvrait le score sur corner (5e) avant qu'Emile Smith-Rowe, à la conclusion d'une contre-attaque, ne double la mise (18e).

En seconde période, Leicester poussait ensuite pour recoller au score mais les Foxes butaient sur le portier des Gunners Aaron Ramsdale.

Au classement, Arsenal grimpe à la 5e place avec 17 points. Leicester glisse en 10e position avec 14 unités.

ESPAGNE

Le Real Madrid s'est imposé 1-2 à Elche en ouverture de la 12e journée du championnat d'Espagne. Titulaire entre les perches, Thibaut Courtois a joué toute la rencontre tandis qu'Eden Hazard est monté au jeu à la 84e minute. Les Madrilènes ont ouvert le score en première période via Vinicius Junior, bien isolé par Mariano Diaz (22e). En supériorité numérique après l'exclusion de Raul Guti (63e), le Real doublait la mise grâce à un nouveau but de Vinicius Junior (73e).

Titulaire dans les buts madrilènes, Thibaut Courtrois devait quand même se retourner une fois sur la réduction du score de Pere Milla (86e). Sur le banc au coup d'envoi, Eden Hazard est monté à la 84e minute et n'a pas eu le temps de se mettre en évidence.

Au classement, le Real Madrid s'empare provisoirement de la tête de la Liga avec 24 points, le même total que le Real Sociedad, qui comptera un match de plus après la réception de l'Athletic Bilbao dimanche. Elche est 15e avec 10 points.

TURQUIE

En Turquie, Besiktas et Batshuayi ont concédé la défaite, 1-0, en déplacement à Hatayspor dans le cadre de la 11e journée de championnat sur un but de Lobjanidze (6e). Michy Batshuayi, qui était titulaire, a dû sortir du terrain sur blessure à la 24e minute. Besiktas, avec 23 points, est 3e au classement, 3 points derrière leur adversaire du jour et 7 derrière le leader, Trabzonspor.