Officiel: Antonio Conte est le nouvel entraîneur de Tottenham

Tottenham n'a pas perdu de temps. Seulement 24 heures après avoir limogé Nuno Espirito Santo, les dirigeants ont convaincu Antonio Conte de signer à Londres. Le club a rendu la nouvelle officielle ce mardi.



Un peu plus de trois ans après avoir quitté Chelsea avec fracas, le coach italien retrouve donc la Premier League. Et forcément, il ne sera pas gratuit. La presse anglaise estime que son salaire s'élèvera à 17 millions d'euros par an.

Conte devrait avoir les moyens

Ce samedi, Tottenham a perdu le choc des équipes malades face à Manchester United (0-3). Avec deux conséquences directes: Solskjaer est toujours en poste tandis que Espirito Santo a pris la porte. Actuellement neuvième, Tottenham est à cinq points de la Ligue des champions et de West Ham. Antonio Conte aura pour mission de réintégrer ce train-là.

Pour la mener à bien, la Gazzetta dello Sport, qui avait également annoncé le transfert, a affirmé ce matin que le bouillant coach avait déjà dressé une liste de cibles potentielles. Forcément, il se tourne essentiellement vers la Serie A. Deux éléments sont concernés: Dusan Vlahovic (Fiorentina) et Franck Kessié (AC Milan). Les deux joueurs refusent actuellement de prolonger. Ce qui signifie que leurs clubs respectifs vont soit les vendre cet hiver, soit les perdre gratuitement en juin prochain. Le coach pense également à De Vrij (Inter) et Lazzari (Lazio) pour renforcer sa défense.

Côté départs, l'entraîneur de 52 ans aurait déjà admis qu'il ne comptait pas sur trois joueurs: Steven Bergwijn, Giovani Lo Celso et Dele Alli.

Bref, la révolution est en marche à Tottenham. Un club qui est en perte de vitesse depuis le départ de Pochettino en novembre 2019. Les Spurs avaient choisi Mourinho pour remplacer l'Argentin. Un pari qui n'avait pas porté ses fruits. Ils avaient ensuite choisi Espirito Santo qui n'aura tenu que quatre mois.

En Angleterre, Conte a déjà remporté le titre avec les Blues de Chelsea en 2017. Comme souvent, il était parti fâché avec ses dirigeants après n'avoir pas obtenu ce qu'il voulait sur le mercato. À Tottenham, il retrouvera Fabio Paratici. Son ancien directeur sportif à la Juventus occupe le même poste à Londres. Ensemble, ils avaient remporté trois Scudetti. Les dirigeants de Tottenham espèrent certainement avoir la même réussite avec l'exigeant italien.