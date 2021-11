Foden et Stones marquent dans chaque camp: Manchester City-Bruges 1-1 (DIRECT)

Dès les premières minutes, Manchester City a mis une énorme pression sur les Brugeois. Et il ne fallait pas attendre la fin du premier quart d'heure pour voir Foden ouvrir le score après une belle action collective, alors que Mignolet venait d'être sauvé par son poteau.



Mais Bruges faisait preuve de caractère et se lançait à l'assaut du but d'Ederson dans la foulée. Le portier brésilien s'employait pour repousser une frappe de Vanaken avant de voir Vormer adresser une nouveau centre que Stones allait propulser dans son propre but (1-1).





Le onze de Man City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Silva, Mahrez, Grealish, Foden

Le onze de Bruges: Mignolet, Sobol, Mechele, Nsoki, Hendry, Mata, Rits, Vanaken, Vormer, De Ketelaere, Lang