Le Standard et Courtrai ont un accord concernant Elsner

Le Standard a officialisé ce mercredi soir être parvenu à un accord avec la direction de Courtrai concernant l'arrivée de Luka Elsner et de ses deux adjoints Serge Costa et Léo Djaoui, mettant ainsi fin aux "procédures en cours" et permettant "un retour à une certaine sérénité".