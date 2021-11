Charles De Ketelaere, programmé pour partir dans un grand club l'été prochain ?

Ce vendredi, nos confrères du Laatste Nieuws font le point sur les prétendants de Charles De Ketelaere. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la liste s'allonge d'heure en heure.



"Il est probable qu'aucune des deux parties ne voudra se dire au revoir durant le mercato hivernal, au milieu d'une saison prometteuse pour le Club. Mais d'autre part, il semble inconcevable qu'aucun transfert n'ait lieu l'été prochain. Un transfert qui devrait battre tous les records."Voilà ce qu'écrivent nos confrères néerlandophones après avoir dressé une liste non exhaustive des prétendants du Diable rouge.



Il faut dire que l'attaquant a eu le bon goût de prester à haut niveau en Champions League et de marquer son premier but avec les Diables face à l'Italie. De quoi prouver aux plus grands clubs qu'il est prêt à franchir un cap. Jusqu'à l'été dernier, ses prétendants provenaient tous du subtop européen. A commencer par l'Atalanta Bergame. Mais le Milan AC, Naples et la Juventus s'intéressent désormais au joueur et on ne parle ici que de l'Italie.



De plus en plus courtisé en Allemagne, CDK serait également dans les petits papiers du PSG, du Real et de certains clubs anglais. "Un club de premier plan absolu de la Premier League s'intéresse particulièrement à lui. Une offre concrète arrivera au printemps", affirme le Laatste Nieuws.



Si Hans Vanaken a fait le choix de rester à Bruges malgré de nombreux titres collectifs et individuels remportés en Belgique, il semblerait donc que Charles De Ketelaere pourrait se montrer plus ambitieux. Ce qui permettrait de remplir les caisses brugeoises avec ce qui devrait être le transfert sortant le plus cher de l'histoire du football belge. Ce record est actuellement détenu par Jonathan David, parti à Lille durant l'été 2020 pour 27 millions d'euros.