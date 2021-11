Deux petits nouveaux et un revenant: Roberto Martinez innove pour franchir la dernière marche vers le Mondial au Qatar

Une victoire contre l'Estonie ou même un nul contre le pays de Galles suffira aux Diables pour décrocher leur billet pour le Mondial qui se disputera dans un an, au Qatar. Valider cette cinquième participation consécutive à un grand tournoi ne devrait donc être qu'une formalité.

Comme à son habitude, Roberto Martinez a brassé large en appelant 29 joueurs pour ces deux matches. Comme prévu, Michy Batshuayi et Romelu Lukaku sont absents de la sélection. Ils seront remplacés par Divock Origi (Liverpool), qui fait son retour avec les Diables, et Dante Vanzeir (Union). L'attaquant de l'USG, solide leader de Pro League, est le meilleur buteur de D1A et est la grande surprise de la liste: "Dante Vanzeir, c'est un peu la belle histoire de cette saison, dans la lignée de ce que réussit l'Union de Felice Mazzù. Ils sont en tête du championnat et Dante est très régulier ces dernières semaines. On a deux attaquants blessés donc c'est une belle opportunité pour lui de venir prendre de l'expérience et du plaisir avec les Diables. Il joue habituellement dans une attaque à deux mais on verra au cours des prochains jours comment on peut l'inclure dans le groupe", a expliqué Roberto Martinez.



L'autre petit nouveau, Wout Faes, profite lui aussi des absences: "On a d'excellents contacts avec Vissel Kobe mais on doit aussi se montrer compréhensif: il ne reste que quelques matches à jouer en cette fin de saison et voir Thomas Vermaelen traverser la planète pour nous rejoindre était compliqué. On doit accepter cette situation et faire avec. Quant à Zinho Vanheusden, il est toujours indisponible. Wout est un jeune défenseur central qui a cet avantage de jouer absolument 100% du temps de jeu avec Reims. Son niveau est très bon ces derniers mois en Ligue 1 et il mérite de recevoir une chance de se montrer et d'intégrer le groupe."

Benteke devrait être titulaire contre l'Estonie

Interrogé sur l'absence de Lukaku et Batshuayi, Martinez n'a guère fait de mystère sur l'homme qui les remplacera, en prenant toutefois soin de ne pas faire d'annonce définitive: "A chaque fois que Christian Benteke est sur le terrain, il performe très bien. Il est prêt physiquement et mentalement à saisir sa chance durant ce rassemblement. Christian a toute notre confiance pour jouer au poste de n°9, il n'a jamais déçu. Mais il y aura aussi peut-être une opportunité pour Divock Origi qui montre qu'il est en forme à chaque fois qu'il reçoit des minutes de jeu à Liverpool, face à une concurrence très relevée." Et de reprendre: "De Ketelaere et même Trossard peuvent aussi dépanner à la pointe de l'attaque. Je ne me fais pas de souci concernant le remplaçant de Romelu Lukaku pour ces deux matches."

Durant cette conférence de presse, il fut aussi question des petites formes d'Eden Hazard et Kevin De Bruyne: "Eden joue peu en ce moment avec le Real mais il est totalement fit et travaille très dur pour retrouver son meilleur niveau. On sait qu'il a besoin de temps de jeu pour s'améliorer. Si cette trêve internationale avec les Diables peut l'aider à se relancer en club, ce sera tant mieux. Le plus important est qu'il soit en bonne santé et c'est le cas. Quant à Kevin, je l'ai vu prendre du plaisir lors de sa montée au jeu contre Bruges, je pense qu'il a faim de football et qu'il est prêt à nous aider durant ce rassemblement."

Le sélectionneur a également rappelé que la qualification pour le Mondial n'était pas encore acquise: "Préparer le Qatar ? Avant toute chose, on doit valider notre qualification. Mais c'est vrai qu'on est dans une bonne position donc on peut dire qu'on commence à préparer ce Mondial, c'était d'ailleurs déjà le cas durant le Final Four de Nations League. Certains joueurs auront l'opportunité de se montrer." Notamment Sambi Lokonga, qui fait son retour dans la sélection ? "Il prend de l'ampleur à Arsenal, je dirais même qu'il progresse plus vite que prévu compte tenu de la difficulté de s'adapter aux exigences de la Premier League. Avec les Diables, il y a des étapes à franchir mais il recevra du temps de jeu le moment venu. Lors du rassemblement de septembre, il avait souffert d'une petite blessure qui l'avait privé de quelques minutes."