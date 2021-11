Les Belges à l'étranger : City bat United dans le derby mancunien, Wolfsburg et ses Belges gagnent face à Augbsourg

Premier League

Manchester City et Kevin De Bruyne, titulaire, sont allés s'imposer 0-2 sur la pelouse de Manchester United dans le 186e derby mancunien, samedi après-midi à Old Trafford dans le cadre de la 11e journée de Premier League. Un but contre son camp d'Eric Bailly à la 7e minute a rapidement placé les Citizens aux commandes. Bernardo Silva doublait la mise en toute fin de première période.

Manchester City prend la 2e place du classement avec 23 points, à 2 unités du leader, Chelsea, qui reçoit Burnley plus tard dans la journée. Les Red Devils sont 5e avec 17 unités.

Bundesliga

Wolfsburg s'est imposé face à Augbsourg pour la 11e journée du championnat d'Allemagne samedi. Titulaires avec les Loups, Koen Casteels a joué toute la rencontre et Sebastiaan Bornauw a été remplacé à la 57e minute, moment où Dodi Lukebakio est lui monté au jeu. Aster Vranckx était absent à cause d'une blessure à l'aine. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Lukas Nmecha (14e). L'ancien attaquant du RSC Anderlecht fête de la meilleure des manières sa première sélection en équipe nationale allemande. Au classement, Wolfsburg grimpe à la 4e place avec 19 points. Augsbourg est 16e et barragiste avec 9 points.

Titulaire avec Stuttgart, Orel Mangala, remplacé à la 61e minute, n'a pas pu éviter la défaite de son équipe 0-1 contre l'Arminia Bielefeld. Masaya Okugawa a offert la victoire aux visiteurs en première période. Avec 10 points, Stuttgart glisse à 14e place et voit Bielefeld (17e, 8 pts) se rapprocher.

Serie A

En Italie, Dennis Praet a disputé l'entièreté de la rencontre lors de la défaite 1-0 du Torino à la Spezia. Jacopo Sala a inscrit le seul but de la rencontre (58e). Le Torino occupe la 13e place en Serie A avec 14 points, trois de plus que la Spezia, 15e.

La Liga

En Espagne, Landry Dimata est monté à la 87e minute lors de la victoire 2-0 de l'Espanyol Barcelone contre Grenade. Adria Pedrosa (30e) et Raul de Tomas (42e) ont inscrit les buts des Catalans qui griment à la 9e place avec 17 points.

Turquie

Istanbul Basaksehir a décroché un quatrième succès de rang en s'imposant 1-3 à Yeni Malatyaspor pour la 12e journée du championnat de Turquie samedi. Nacer Chadli a joué 72 minutes pour les Stambouliotes. Tolga Cigerci avait ouvert le score pour Istanbul Basaksehir sur un assist de Nacer Chadli. Après la pause, Edin Visca (59e) et l'ancien anderlechtois Stefano Okaka (61e) fixaient le score à 0-3. Kubilay Kanatsizkus sauvait l'honneur pour les locaux dans le temps additionnel (90e+2).

Au classement, Basaksehir grimpe à la 8e place avec 18 points. Yeni Malatyaspor est 16e avec 12 points.