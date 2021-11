Accueil Sports Football Bruges - Standard : pourquoi ceci n’est pas un choc La rencontre de ce dimanche met aux prises deux équipes qui ne boxent plus dans la même catégorie. ©BELGA Maxime Jacques Spécialiste Standard

Mea culpa. Il y a quelques mois, nous avions proposé à nos lecteurs de trouver une dénomination pour le choc entre le Club Bruges et le Standard. Le nom qui avait été plébiscité était un mix entre Topper et Clasico : le "Topico". On ne va pas se mentir : ce nom n’a jamais été utilisé...