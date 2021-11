"Benteke sera titulaire contre l'Estonie", annonce Martinez

Roberto Martinez n'a pas l'habitude de dévoiler ses cartes, mais il a fait une exception, ce vendredi après-midi, veille de Belgique-Estonie qui doit permettre aux Diables de valider leur ticket pour la Coupe du monde 2022. Sans Romelu Lukaku et Michy Batshuayi, blessés, le suspense n'était pas très grand pour savoir qui occupera la position de pointe dans son système de jeu et le sélectionneur a été clair : "C'est évident, Christian (Benteke) commencera en tant que 9. C'est le plus performant à cette position de notre sélection. On a pu compter sur de bons Lukaku et Batshuayi, mais Christian a eu sa chance et a toujours performé quand on l'appelait. Donc c'est naturel qu'il soit titulaire à une position qui n'est pas facile."

Le sélectionneur a aussi parlé de la situation d'Eden Hazard, qui sera de la partie samedi, évidemment. Et l'on comprend entre les lignes qu'il sera titulaire. "Je l'ai vu heureux cette semaine, il se réjouit du match qui arrive. Je verrai durant le match s'il peut jouer nonante minutes en fonction du match… mais bon, ça m'étonnerait tout de même. On y va pas à pas."

Enfin, il n'y aura pas de Dennis Praet, ménagé jeudi, déjà, et qui fera encore l'impasse sur l'entraînement de ce vendredi. "On lui laisse encore 48 heures pour évaluer son état et voir s'il pourra jouer contre le pays de Galles mardi." Ce devrait être le seul absent de la sélection, sauf mauvaise nouvelle lors de l'entraînement de ce vendredi soir.