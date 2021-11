La Croatie a battu la Russie 1-0 dimanche à Split et a terminé première du Groupe H au détriment de la Russie.

La Croatie bat la Russie et se qualifie pour le Mondial 2022

Les vice-champions du monde en titre comptent 23 points, contre 22 aux Russes. Face à des Russes recroquevillés sur leur but, Luka Modric et ses équipiers ont remporté cette "finale" grâce à un autogoal de Fedor Kudryashov (81e). L'équipe au damier a donc décroché son ticket pour le Mondial 2022 de football au Qatar. Si la Croatie est d'ores et déjà sûre de disputer sa sixième Coupe du monde, la Russie devra, elle, prendra part aux barrages pour tenter de participer pour la cinquième fois de son histoire au Mondial.

Dans son stade national Ta'Qali à Attard, Malte a été cassée 0-6 par la Slovaquie. Il n'y a jamais eu de suspense puisque les Slovaques menaient 0-3 après un quart d'heure. Les visiteurs ont eu la vie encore plus facile en seconde période après les exclusions pour deux cartes jaunes de Ryan Camenzuli (47e) et Teddy Teuma (51e), le milieu de l'Union Saint-Gilloise. Face à des Maltais réduits à neuf, les Faucons ont ajouté trois buts.

Grâce à ce large succès, la Slovaquie termine 3e avec 14 points tout comme la Slovénie, victorieuse 2-1 de Chypre (5 points, 5e) Le Standardman Kostas Laifis a joué l'intégralité de la rencontre avec Chypre. Malte termine également avec cinq points mais termine sixième et dernière à la différence de buts.