"Nous irons là-bas pour gagner": Martinez devra cependant composer avec un absent de marque face au Pays de Galles

C. F.

Les Diables qualifiés mais pas encore démobilisés. Lundi, ils voyageront jusqu'à Cardiff pour le dernier match de la campagne et Roberto Martinez ne compte pas libérer certains cadres, comme il l'a déjà fait dans le passé. "Nous voulons jouer le coup honnêtement jusqu'au bout. Le Pays de Galles va jouer pour sa place pour les barrages. Mais nous irons là-bas pour gagner, c'est certain." Il y aura quand même un forfait de marque : Thibaut Courtois ne sera pas là. Le gardien du Real Madrid retournera dans son club. "Il n'a pu s'entraîner qu'une seule fois sans douleur cette semaine. Il n'est pas blessé mais nous devons veiller à sa santé et respecter son programme en club."

Avec les gamins en mars

Simon Mignolet devrait donc finir la campagne mardi à Cardiff, à moins que le sélectionneur ne soit tenté de voir un Koen Casteels dans ce qui ressemblera quand même fort à un match de préparation pour le Qatar. Outre le gardien, on peut tout de même s’attendre à quelques changements dans le onze de base.

Le prochain rassemblement amènera encore plus de surprises puisque Martinez a confirmé qu'en mars, seuls les Diables à moins de 50 caps seront appelés. "Il y a beaucoup de concurrence et ce sera un moment intéressant", a précisé le coach après avoir dressé des lauriers à Charles De Ketelaere pour sa montée au jeu.