Eden Hazard n'ira pas au pays de Galles, Mignolet et Denayer également absents de l'entraînement

On le savait déjà: Thibaut Courtois ne voyagera pas à Cardiff et rentrera plus tôt à Madrid. C'est aussi le cas d'Eden Hazard, selon nos confrères de VTM. L'information a également été confirmée par des médias espagnols. On ne sait pas encore si Eden Hazard est blessé ou s'il s'agit d'une simple précaution prise par Roberto Martinez, qui est en contact avec le staff du Real Madrid.



Jason Denayer et Simon Mignolet étaient aussi absents de l'entraînement, c'est donc Casteels qui jouera. Dennis Praet, lui, était de retour à l'entraînement et pourrait recevoir du temps de jeu à Cardiff.