Il faut songer à un plan A sans Eden Hazard Eden Hazard est rentré à Madrid alors qu'il aurait pu engranger du rythme de match à Cardiff. Sa situation soulève de plus en plus de questions, à un an du Mondial. ©BELGA Yves Taildeman Spécialiste Anderlecht et Diables rouges



Pas d’Eden Hazard au dernier entraînement à Tubize avant le départ à Cardiff, et pas d’Eden Hazard dans l’avion. Pourtant, notre capitaine a besoin de temps de jeu et il veut jouer le plus de matchs possible en équipe...