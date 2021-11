Mondial-2022: Amnesty appelle le Qatar à cesser les abus contre les travailleurs immigrés

NICOSIE 16/11 (AFP)

A un an de la Coupe du monde de football au Qatar, Amnesty international a exhorté le riche émirat gazier à cesser les abus contre les travailleurs immigrés, dont beaucoup ont construit les grands chantiers du Mondial-2022. "La réalité quotidienne de nombreux travailleurs immigrés dans le pays reste éprouvante, malgré des modifications apportées à la loi depuis 2017", a estimé l'ONG de défense des droits humains basée à Londres.

Elle a appelé le Qatar à abolir la Kafala, un système de "parrainage" permettant entre autres aux entreprises d'interdire à leurs salariés de changer d'employeur ou de quitter le pays.

Mark Dummett, directeur du programme Thématiques mondiales à Amnesty International, accuse les autorités d'une complaisance qui "expose des milliers de personnes à un risque persistant d'exploitation", alors que "beaucoup d'entre elles ne sont pas en mesure de changer d'emploi et sont victimes de pratiques s'apparentant à un vol de salaire".

"Elles n'ont presque aucun espoir d'obtenir justice, des réparations ou une indemnisation. Après la Coupe du monde, l'avenir des travailleurs qui resteront au Qatar sera encore plus incertain", ajoute-t-il.

Amnesty affirme que "les autorités ont peu fait pour enquêter sur l'ampleur des décès inexpliqués", affirmant qu'un lien avait été établi entre leur mort et leurs conditions de travail.

En dépit des réformes du droit de travail introduites ces dernières années au Qatar, l'accès à la justice "reste très restreint" pour les travailleurs étrangers et il leur est interdit "de se syndiquer afin de lutter collectivement pour leurs droits", dénonce l'ONG.

"Le Qatar rejette les affirmations selon lesquelles les réformes n'ont pas été traduites dans les faits pour des centaines de milliers de travailleurs immigrés", selon le Bureau de communication du gouvernement.

Plus de 240.000 travailleurs ont réussi à changer d'emploi depuis septembre 2020 et plus de 400.000 ont directement bénéficié d'un nouveau salaire minimum, souligne-t-il en évoquant des réformes ayant "considérablement réduit les pratiques d'exploitation".

Pour Amnesty, qui reconnaît les réformes introduites, "tout manquement à leur mise en oeuvre signifie que l'exploitation continue.